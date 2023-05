EBU weigert boodschap Zelensky bij songfestivalfinale

Zelensky zou hebben gevraagd om in een video aan te dringen op steun tijdens de oorlog in Oekraïne, maar dat wil de EBU niet. ,,Een van de pijlers van de wedstrijd is het niet-politieke karakter ervan. Dat principe verbiedt de mogelijkheid om tijdens de wedstrijd politieke of soortgelijke verklaringen af te leggen”, laat de organisator weten aan The Times. ,,Het verzoek van de heer Zelensky om het publiek op het Eurovisie Songfestival toe te spreken, is weliswaar met lovenswaardige bedoelingen gedaan, maar kan helaas niet worden ingewilligd omdat het in strijd zou zijn met de regels van het evenement.”

Vorig jaar besloot de EBU kort na de inval in Oekraïne wel dat Rusland niet mocht meedoen. De organisator stelde destijds dat deelname van Rusland de wedstrijd ‘in diskrediet’ kon brengen. Meerdere landen hadden de EBU onder druk gezet en zeiden niet te komen als Rusland ook mocht komen.

Aandacht voor Oekraïne

Oekraïne zou, door de winst van vorig jaar, eigenlijk het songfestival moeten huisvesten. Vanwege de oorlog heeft het Verenigd Koninkrijk de organisatie overgenomen. Aandacht voor Oekraïne is er overigens wel: zowel dinsdag als donderdag zaten de halve finales vol verwijzingen naar land. Zo presenteerde presentatrice Hannah Waddingham de tweede halve finale gekleed in het geel terwijl haar collega Julia Sanina in het blauw presenteerde. Naast elkaar staand leverde dat een subtiele verwijzing op naar Oekraïne.

De woordvoerder van de EBU benadrukt dat er in de drie liveshows - ook de finale van zaterdag - er elf Oekraïense artiesten optreden, waaronder de winnaars van vorig jaar, Kalush Orchestra. ,,Daarnaast zullen 37 locaties in Oekraïne te zien zijn in de korte filmpjes die elk van de deelnemende artiesten introduceren voordat zij het podium betreden. Wij geloven dat dit de beste manier is om de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival te weerspiegelen en te vieren en te laten zien dat we door muziek verenigd zijn in deze moeilijke tijden.”

