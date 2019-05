EBU bevestigt gastoptreden Madonna

Dat Madonna zou komen was al geen verrassing meer. Gisteren was de Queen of Pop al begonnen aan haar repetities. Daarvan deelde Madonna ook al een korte clip op Instagram. ‘Madame X bereidt iets speciaals voor voor haar fans...’, zo stond er onder de beelden. Ook tijdens de doorloop van de tweede halve finale kondigden de presentatoren haar komst al aan.



De EBU wachtte echter nog altijd met het verspreiden van een officiële bevestiging. Songfestivalbaas Jon Ola Sand zei maandag tijdens een persconferentie dat er nog geen contract voor Madonna's optreden was getekend en dat het hierdoor onzeker is of ze van de partij is.