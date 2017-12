E.T. even terug in bioscoop

'Uniek dat Nederland massaal naar homoprogramma kijkt'

15:18 Miljoenen kijkers voor een datingshow voor homo's. Gordon is er stil van. In een emotioneel bericht dat hij op Facebook en op Instagram deelt kaart hij aan hoe bijzonder het wel niet is. ,,Men kijkt naar een gay-programma waarin ouders hun kinderen hopelijk vertellen dat liefde universeel is, ook als je twee mannen bent. Daar ben ik trots op." Volgens sociaal wetenschapper Laurens Buijs, gespecialiseerd in homo-emancipatie, moeten we niet te vroeg juichen.