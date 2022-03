‘Dyslectische’ Lange Frans tegen Peter Pannekoek: ‘Ik kan lezen en schrijven hoor’

In zijn podcast met cabaretier Peter Pannekoek als gast, verklaart rapper Lange Frans dat hij helemaal niet dyslectisch is. ,,Ik kan gewoon lezen en schrijven hoor’’, zegt de artiest, die door Pannekoek aardig op de korrel werd genomen in diens oudejaarsconference.

Pannekoek omschreef Lange Frans - echte naam Frans Frederiks - in zijn eerste oudejaarsshow eind 2021 als ‘de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort’. Daarvoor zei Pannekoek: ,,Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima. Maar ik vind ook: in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s.’’ Hij verwees naar de podcast van de rapper, waarin hij onder meer praat met mensen die complottheorieën aanhangen.

Om hun fittie bij te leggen, was Pannekoek vorige week te gast in de podcast van Lange Frans. De uitzending komt morgen om 20.00 uur online, maar op zijn Instagram-account deelt Lange Frans nu al wat eerste fragmenten. Daarin zegt de rapper onder meer: ,,De toon waarop je mijn naam uitsprak, die was een soort van buitenaards voor me.’’

Nadat hij de studio uit was gelopen, sprak Peter Pannekoek vorige week al met deze site over zijn ervaringen tijdens de podcastopname. ,,Het was een vriendelijk gesprek, waarvan je hoopt dat meer mensen die verschillend tegen zaken aankijken dat zo voeren’’, verklaarde de cabaretier, die vanavond weer te zien is in Dit was het nieuws.

,,Kijk, ik ging niet het gesprek in met het idee dat ik hem zou kunnen bekeren, of hij mij. Maar hij had zich goed voorbereid, hij had heel veel vragen aan me. Volgens mij wordt het ook een heel lange aflevering van zijn podcast. Verder wil ik er niet al te veel over kwijt, de mensen die willen weten hoe het precies zit, moeten maar luisteren. Maar het was zeker respectvol.’’

