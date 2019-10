Dynasty-actrice Diahann Carroll (84) overleden

Met haar rol van halfzus van Blake Carrington was ze in de jaren tachtig de eerste zwarte actrice die schitterde in een primetime soapserie. Diahann Carroll Johnson won in 1969 een Golden Globe voor haar rol als Julia Baker in de tv-serie Julia en werd in 1975 genomineerd voor een Oscar voor haar rol in de film Claudine. Ze speelde in diverse televisieseries, waaronder Grey's Anatomy en White Collar. In 1983 was zij de eerste zwarte actrice die een blanke actrice in een theaterproductie op Broadway verving.