Dwalen in een droomwereld: zo werkt het eerste onderdompeltheater van Nederland

Veel is bijzonder aan Hotel Wonderland, dit ook: uren voor de voorstelling floept een mailtje binnen, met informatie over de komende avond. En dan komt het: de makers van de voorstelling waarin bezoekers door het verhaal wandelen - zogeheten immersief theater, of onderdompeltheater - geven in het mailtje ruiterlijk toe dat de bezoekers heel veel zullen missen.