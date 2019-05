Duncan zet laatste puntjes op de i voor halve finale

Bij de laatste complete doorloop voor de show was er nog iets aan de act gesleuteld. Aan het einde van het liedje was er een ander shot te zien gericht op het publiek en kwamen er toch lasers aan te pas.



Tijdens het optreden van gisteren gaven de vakjury's van de landen die vandaag meedoen al hun punten. Daarmee is zijn lot al voor de helft bepaald. De stemmen van de televoters komen daar vanavond nog bij.



Het doorlopen van de show gebeurt als repetitie voor de artiesten, maar ook om de productie van het enorme evenement de gelegenheid te geven alles soepel op elkaar af te stemmen en goed in beeld te krijgen.