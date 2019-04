Duncan Laurence ziet winkansen stijgen bij bookmakers

peiling Superfans voorspel­len einde van Game of Thrones

12:36 Winter is here! Fans hebben er lang naar uitgekeken, de start van het achtste seizoen van de hitserie Game of Thrones. Hoe zal het aflopen? Wij waren vroeg uit de veren voor de voorvertoning in Pathé Arena en vroegen superfans en BN’ers naar hun voorspelling van dit laatste seizoen.