Duncan Laurence voegt meer landen toe aan Europese tour

Metalband ‘misleidt’ talloze fans met ‘unieke concerten’ in Europa: ‘Wat is dit voor onzin?’

12:35 De Amerikaanse metalband Dream Theater is de afgelopen weken door knullige communicatie in opspraak geraakt. Honderden fans hebben het gevoel dat ze onder valse voorwendselen een ticket hebben gekocht voor een van hun 35 shows in Europa. De band is zich van geen kwaad bewust, maar biedt wel zijn verontschuldigingen aan bij fans die zich misleid voelen. ‘Hier heb ik geen zestig euro voor betaald.’