Duncan Laurence vliegt morgen naar Vlissingen en drie andere festivals: ‘Een eer ambassadeur te mogen zijn’

Ineens welden de tranen op, daar in kamp Sachsenhausen bij Berlijn, waar in de Tweede Wereldoorlog duizenden homoseksuelen gevangen werden gehouden. Songfestivalwinnaar Duncan Laurence (28) - dit jaar gekozen als een van de ambassadeurs van de vrijheid - was net daarvoor bijgepraat door historicus Klaus Müller over de verschrikkingen die de gevangenen hadden meegemaakt. Over de testen die er gedaan werden op de homogemeenschap. En het feit dat de overlevenden na het eind van de oorlog nog steeds niet écht in vrijheid konden leven.