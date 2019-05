Duncan Laurence terug op Nederlandse bodem, fans wachten op Schiphol

Bij de schuifdeuren hangen rood-wit-blauwe ballonnen en er staat een bord met de aankondiging dat de zanger hier straks naar buiten komt. Mensen hebben Nederlandse vlaggen bij zich met daarop onder meer #teamduncan. Ook hebben sommigen zich uitgedost in oranje shirts of met rood-wit-blauwe bloemenkransen of hoedjes.

Aandacht

In Nederland is volop aandacht voor de prestatie van Duncan Laurence. Morgenochtend staat de Ochtendshow To Go van deze krant in het teken van het Eurovisiesongfestival. Vanavond besteed het tv-programma Pauw zal uitgebreid aandacht aan het songfestival. Niet alleen Duncan zit aan tafel, ook zijn hele team, met onder meer Ilse DeLange, komt mee. Ook Hart van Nederland, Shownieuws en RTL Boulevard staan stil bij de Nederlandse winst bij de zangcompetitie.