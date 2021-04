Duncan Laurence overdonderd door optreden bij Ellen DeGeneres: ‘Ik leef hiervoor’

‘Ze houdt mijn freaking album in haar handen en ze lacht. Ik leef hiervoor’, jubelt Duncan op Twitter. ‘Ik ben zo, zo, zo ontzettend trots op ons’, zegt hij vervolgens tegen Fletcher, met wie hij een duetversie van zijn hit Arcade zong. Duncan en Fletcher waren niet fysiek aanwezig in de studio. Ze hebben een videoclipachtige vertolking van het lied opgenomen en die is dinsdag (lokale tijd) in de show te zien. Duncan bracht speciaal voor de Amerikaanse markt eind vorig jaar de nieuwe duetversie uit. Daar zei hij toen over: ,,Ik vind het superbijzonder dat Arcade zo’n mooie reis heeft afgelegd en het nu een nieuw station bereikt door de samenwerking met Fletcher. Het was te gek om in deze tijden van quarantaine toch een duet op afstand op te kunnen nemen. Ik ben trots op het resultaat.”

Tweede optreden

Het optreden in The Ellen DeGeneres Show is Duncans tweede Amerikaanse tv-optreden in een week tijd. Vorige week was hij te zien in het praatprogramma The Today Show, waar hij eveneens Arcade ten gehore bracht. Het nummer is momenteel een voorzichtige hit in Amerika. De track waarmee Duncan twee jaar geleden het liedjesfestijn won, staat op het randje van de prestigieuze Billboard Hot 100.