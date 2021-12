Duncan Laurence nieuwe coach The Voice Kids België

Ben Affleck noemt uitspraken over drankge­bruik tijdens huwelijk Jennifer Garner ‘uit verband gerukt’

De commotie die is ontstaan na de uitspraken van Ben Affleck over zijn ex-vrouw Jennifer Garner heeft de acteur flink geraakt. Affleck was te gast bij de latenightshow van Jimmy Kimmel en zei daar dat zijn woorden ‘compleet uit hun verband zijn gerukt’.

17 december