Duncan Laurence bij Eurovision in Concert

'Miljoenen­con­tract lonkt voor Gayle King'

8:41 Het ziet er naar uit dat Gayle King (64) een sterk verbeterd contract gaat tekenen bij de Amerikaanse zender CBS, waar ze momenteel al op de loonlijst staat voor 5,5 miljoen dollar per jaar. Het zou niet goed gaan met het programma CBS This Morning, waar Gayle al een van de presentatoren is. Volgens insiders ziet de zender in haar de aangewezen persoon om de kijkcijfers op te krikken. Dit meldt Page Six.