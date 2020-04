Duncan komt bijna een jaar na Songfestivalwinst met eerste ep

De nieuwe single Someone Else is het tweede nummer dat de zanger uitbrengt na zijn songfestivalzege met Arcade. Zowel Someone Else als Arcade en het in oktober uitgebrachte Love Don’t Hate It staan op de ep Worlds On Fire. Daarnaast staan er nog twee nieuwe liedjes op.



Duncan werkte voor Someone Else in Los Angeles onder anderen met goede vriend en producer Brett ‘Leland’ McLaughlin. ,,Een geweldige schrijver, die voor zoveel grote artiesten en voorbeelden van mij wereldwijd heeft geschreven”, aldus Duncan. Zijn nieuwe single ‘gaat over het gevoel van het alleen zijn in de nacht, hoe het gevoel van een verloren liefde aan je kan vreten en hoe vragen in je hoofd kunnen blijven rondspoken: waar ben je nu en met wie? Na elke drukke, afleidende dag is daar die eenzame nacht weer. En dat zal een poos zo zijn, tot de tijd je heelt en je echt verder kunt.’