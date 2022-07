Duitsers scoren hit in Nederland met nummer dat in eigen land onder vuur ligt wegens seksisme

Het refrein van Layla liegt er niet om. ‘ Ik heb een bordeel. En mijn liefje die heet Layla. Zij is mooier, jonger, geiler. La-La-La-La-La-La-La-Layla. La-la-la-la, die wonderschone Layla. Zij is mooier, jongеr, geiler. La-La-La-La-La-La-La-Layla. ’ Het is die tekst waar ze in Duitsland massaal over vallen. Eerst werd het nummer in Würzburg geschrapt van de playlist, daarna gebeurde dit ook in Düsseldorf. De tekst zou vrouwen beledigen. Zelfs de Duitse politiek bemoeide zich met de ophef over het feestnummer. Zo schreef de federale minister Marco Buschman van Justitie op Twitter: ‘Je hoeft niet van hitteksten te houden. Je kunt ze zelfs dom of smakeloos vinden. Maar om ze officieel te verbieden, denk ik , is er één te veel.’ Volgens de gemeente Würzburg is het nummer echter niet ‘officieel’ verboden, maar besloot de organisator van een festival het te verwijderen van de playlist. Ook in Düsseldorf was het uiteindelijk het festival zelf dat besloot dat Layla niet gedraaid mocht worden.

,,Het lied gaat over een mooie vrouw, de vrouw in het voorbeeld, en is allesbehalve politiek correct”, vertelde de Duitse muziekproducent Dominik de Léon in Der Spiegel. Hij produceerde de controversiële hit van DJ Robin en Schürze. ,,We weten dat een nummer een pakkende melodie nodig heeft en een thema dat polariseert.”



Hij denkt dat het nummer zo goed scoort, vanwege het huidige tijdsgewricht. ,,Het verbaast ons niet hoe goed Layla ontvangen is na twee jaar corona, een verbod op entertainment en de oorlog in Oekraïne. In tijden waarin #Metoo nog in ieders gedachten is en de genderdiscussie alsmaar doorgaat. Maar dat is waarschijnlijk precies waarom mensen het lied zo enthousiast vieren.”



Ondanks alle ophef werd Layla een grote hit en stond het al drie weken op nummer één in de Duitse hitparade. Ook in Zwitserland en Oostenrijk werd de hoogste positie behaald. Op Spotify belandde het nummer zelfs bij de 200 meest gestreamde songs wereldwijd. Vier dagen geleden bracht het duo ook een Nederlandstalige versie uit van Layla, dat ook veelvuldig te horen is in bijvoorbeeld de feesttenten op Mallorca. En ook bij ons had de controversiële hit weinig tijd nodig voor een toppositie in de iTunes-lijst.