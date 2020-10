Duitse band covert Brabant van Guus Meeuwis: ‘Und dann denke ich an Köln…’

Saboteur geeft zich nu al bloot: ‘Ik heb als Mol enorm veel risico’s genomen’

24 oktober Wij hebben de Mol! Hij of zij gaat nog vóór de ontknoping, vanavond op NPO 1, met de billen bloot. Deze site speelde via omroep AVROTROS een vragenlijst door naar de saboteur van dit jubileumseizoen en kreeg déze antwoorden. Maar wie is de afzender: Nikkie de Jager, Jeroen Kijk in de Vegte of toch Tygo Gernandt?