Drummer Golden Earring wist niet van soundtrack: ‘Radar Love wordt zo vaak gebruikt

Actrice Henny Orri overleden op 96-jarige leeftijd

De Nederlandse actrice Henny Orri is overleden. Orri overleed dinsdagochtend op 96-jarige leeftijd thuis in Amsterdam, laat haar kleinzoon acteur Matteo van der Grijn weten aan het ANP. Orri gold als een van de ‘grande dames’ van het Nederlandse toneel en speelde vanaf midden jaren 50 van de vorige eeuw in tal van toneel-, televisie- en filmproducties.

4 januari