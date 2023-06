Drukke avond voor Foo Fighter Dave Grohl op Glastonbury

Paul McCartney

Er gingen overigens geruchten dat Paul McCartney ook zijn gezicht zou laten zien tijdens het concert van Guns N’ Roses. De oudste artiest die ooit op Glastonbury heeft opgetreden was op het festivalterrein. Gedacht werd dat Sir Paul zijn hit Live And Let Die mee zou komen spelen. Guns N’ Roses heeft dat nummer jaren geleden gecoverd en de song groeide uit tot een van de succesnummers van de band. ,,We helpen iemand met het vieren van het 50-jarig jubileum van dit lied”, zei Rose toen hij Live And Let Die inzette. McCartney schreef de song in 1973 voor de gelijknamige James Bondfilm.