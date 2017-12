Droom blinde Holland's Got Talent-finalist komt uit: concert in Doelen

Volgens zijn manager staan tijdens het optreden in De Doelen klassiekers centraal uit The Great American Songbook : songs van Frank Sinatra, Dean Martin, Johnny Cash en Neil Diamond. ,,Bob, inmiddels een professioneel jazz-artiest, zal op 18 maart worden begeleid door een groot orkest'', kondigt Bullee's zegsman enthousiast aan. De zanger bracht recent een mini-album uit waarop hij intieme duetten zingt met Lee Towers en Ruth Jacott. Of deze goede vrienden van Bullee ook in de Rotterdamse concertzaal zullen optreden is nog onduidelijk. Het Holland's Got Talent-optreden van de seniore crooner bleek begin 2016 de zoveelste poging van Bob Bullee om door te breken bij een breder publiek. Daarvoor had hij als deelgenomen aan The Soundmixshow , Una Voce Particolare en Das Supertalent in Duitsland. Maar door zijn HGT-auditie - een ontroerende uitvoering van Monday Morning Quarterback van Sinatra - kreeg hij eindelijk de door hem verlangde roem. Bullee mocht rechtstreeks door naar de finale en het filmpje van zijn optreden werd wereldwijd massaal bekeken. De Rotterdammer werd op zijn 25ste letterlijk van de een op de andere dag volledig blind door een erfelijke oogaandoening. Hij was op dat moment broodbakker en zong hooguit wat noten onder de douche. Daarover zei hij nuchter : ,,Ach, die blindheid...je moet weer leren durven een uitsmijter te bestellen en je vork vervolgens niet in je neus te steken. Je levert wel je persoonlijke vrijheid in, daar had ik nog het meeste moeite mee. Maar ik ben een 'optimist tot in de kist'. Het leven is interessant genoeg om er nog iets moois van te maken.''

Zangcoach

Na zingen in verschillende koren, bleef er behoefte aan meer. Bullee verbreedde zijn repertoire ('want in klassiek valt geen droog brood te verdienen'), specialiseerde zich in nummers uit The American Songbook en schreef zich in voor talentenjachten. Zijn deelname aan HGT, dat beloond werd met de zogenoemde gouden knop (rechtstreeks door naar de finaleshow, red.) was volgens Bullee 'eindelijk erkenning'. ,,Het is frustrerend als je beschikt over een goede stem en je bereikt er niks mee. Eerlijk, dat leidde wel eens tot een moment dat ik in een depressie dreigde te raken. Maar mijn positieve kant nam het altijd snel weer over. Ik hou me vast aan Sinatra, hij deed ook nog zoveel moois toen hij de 60 was gepasseerd. The best is yet to come dus!''