Dries houdt zijn dochter liever geheim en Freek propt zich in bad

Kans is groot dat overval­lers wisten waar Youtube-ster Nikkie de Jager (26) woont

12:55 De kans is groot dat de drie overvallers die make-up artiest en Youtube-ster Nikkie de Jager (26) (ook bekend als NikkieTutorials) gisteren onder schot hielden in haar landhuis, wisten waar de beautyqueen woont. Via onder andere de site Bekendeburen.nl is voor iedereen te vinden waar ze woont. Met luchtfoto en al stond het huis op de site. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.