Drie sterren voor Land: Minimum aan plot, maximum aan vergezichten

In Pixars nieuwe voltreffer Luca kan je de zomer bijna ruiken

17:00 Animatiestudio Pixar pakte laatst zijn elfde Oscar met Soul over een verongelukte jazzmuzikant die via een omweg belandt in het ‘hiervoormaals’ waar verse zielen een karakter krijgen aangemeten. Er zat ook een pratende kat in, maar de film hield zich vooral bezig met gecompliceerde zaken als de zin van het leven. Zelfs Plato werd erbij gehaald. Met het meer kindvriendelijke Luca, vanaf vrijdag exclusief op Disney+, doet Pixar een flinke stap terug in pretenties. Gelukkig maar.