Drie Nederlanders maken kans op felbegeerde Oscar

De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema maakt kans op een Oscar voor zijn camerawerk in de film Dunkirk. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een Nederlander in deze categorie is genomineerd.



Directeur Alex Rüger van het Van Gogh Museum is zondagavond aanwezig bij de uitreiking van de Oscars in Hollywood. Met regisseur Hugh Welchman zit hij in de zaal en als de film Loving Vincent in de prijzen valt, gaat hij mee het podium op. Loving Vincent is kanshebber in de categorie beste animatiefilm.



De Friese grimeur Arjen Tuiten is de derde Nederlander in de race voor een Oscar. Dat is voor zijn werk voor de film Wonder.