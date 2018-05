Drie miljoen tv-kijkers zien voorstelronde nieuwe boeren BZV

interview Geen opgehitste sfeer in kookshow The Chef's Line

8:00 Nee, dit is niet nóg zo’n dertien-in-een-dozijn-kookshow. In The Chef’s Line geen ‘opgehitste’ sfeer. ,,Bij ons zie je meer echtheid’’, aldus de befaamde Nederlandse topkok Margot Janse. Zij is een van de loeistrenge juryleden in het programma dat vanavond van start gaat op 24Kitchen.