Drie Coachella-trends die we deze zomer op ieder festival gaan zien

Op Coachella draait het allang niet meer alleen om de muziek. Het favoriete festival van influencers en modellen is de laatste jaren uitgegroeid tot een modeshow waar de trends voor het komende festivalseizoen worden gezet. Dit zijn drie trends die dit jaar in de Californische woestijn werden gesignaleerd.

De tijd van bloemenkroontjes en fleurige boho-outfits is voorbij. Dit jaar regeren de jaren ‘90 op het festivalterrein. De jongste generatie festivalgangers laat zich inspireren door de skater- en grungestijl zoals we die kenden van popsterren als Gwen Stefani en Aaliyah. Maar we zien ook invloeden uit de jaren 70 terug met gehaakte jurken en ‘denim op denim'-looks.

Met zakken aan de zijkant

Deze zomer kunnen we er niet omheen. De parachutebroek - of cargopants - is terug. Hoe wijder, hoe beter en dan ook het liefst nog met zakken aan de zijkant.

Crochet; haak er maar in

Crochet was altijd al aanwezig op Coachella, maar dit jaar heeft deze gehaakte jaren 70-trend opvallend de overhand. Ooit door hippiemeisjes gedragen als symbool van vrijheid en rebellie, is crochet dit jaar opnieuw een populaire manier om jezelf te laten zien. Verwacht veel gehaakte tops, jurken en tassen, soms voorzien van een glittertje.

Denim op denim

Net als de cargo broek en crochet top, heeft deze trend evenveel haters als liefhebbers. Denim op denim, ook wel de ‘Canadian tuxedo’ genoemd, beleefde zijn hoogtijdagen in de jaren 70 en 80, maar maakt sindsdien elk decennium wel een comeback. Tijdens de internationale modeweken zagen we dit jaar al complete spijkerpakken op de catwalk en op Coachella wordt een overdosis denim ook omarmd. Bijkomend voordeel: deze trend leent zich perfect voor het idee dat je kleding meer zou moeten recyclen. Met een paar oude spijkerbroeken en een goede naaimachine, zet jij dit jaar zo een je eigen eco-vriendelijke Coachella-look in elkaar.

Volledig scherm Suki Waterhouse bij het Revolve event op Coachella '23 © Getty Images for REVOLVE

