Dreumes Yoda blijkt een gewild object te zijn voor allerlei duistere figuren

Kijkcijfer­re­cord voor Linda de Mol en ‘bewust alleen­staan­de’ Mark Rutte

7 december De eerste aflevering van Linda’s Wintermaand, waarin Linda de Mol premier Mark Rutte en Floortje Dessing ontving, is gisteravond door bijna 1,9 miljoen mensen bekeken op SBS 6. Het was daarmee het best bekeken programma van de dag én het is meteen een record voor De Mols talkshow. De zomerse variant trok nooit meer dan 1,4 miljoen kijkers.