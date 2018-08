Dressuurdroom Britt Dekker leeft voort

,,O mijn god!!! Ik ben door naar morgen!!!", jubelde Britt toen duidelijk was dat ze genoeg punten had gescoord. ,,Zo fucking spannend. Zit nu bij de laatste veertien van de zestig!! Van Nederland!!!" Vlak nadat Britt had gereden, had ze al een goed gevoel. ,,Ik was ontzettend gespannen en mijn paard was ook echt heel erg gespannen, maar uiteindelijk ben ik superblij", zei Britt voor de camera van het ANP. Ze was 'heel blij' met het verloop van haar rit, die ze 'wel oké' vond. ,,Ik denk dat ik in m'n hele leven nog nooit zo zenuwachtig ben geweest voor iets, want je weet dat het in die zeven minuten moet gebeuren."

Ontlading

De zenuwen leken Britt parten te spelen. ,,Tijdens het losrijden had hij heel veel last van vliegen en was hij heel wild", zei ze over haar paard Kinsley Eve. ,,Hij luisterde ook niet echt naar me, omdat ik ook zo zenuwachtig was. Maar toen we in de ring kwamen, in de proef, merkte ik dat hij mij een beetje hielp en dat vind ik heel cool."



Na afloop van haar proef kwam de ontlading. ,,Een beetje tranen en zo. Ik ben gewoon supertrots dat ik zo ver ben gekomen. Het maakt me helemaal niet meer uit waar ik eindig, het is gewoon zo cool om op het NK te mogen rijden." Voor Britt is Eve de held van de dag. ,,Ik ben heel trots op Eve", zei ze vlak voordat het dier een kus en een knuffel kreeg. ,,Ik ga je heel veel knuffelen."



Britt heeft nog lang geen genoeg van dressuur. ,,Ik voel me 0,0 procent Anky van Grunsven, want die staat op eenzame hoogte", zei ze over haar grote voorbeeld. ,,Maar ik weet dat Anky al over de dertig was toen ze nog op de Olympische Spelen reed, dus we kunnen nog jaren oefenen. Daar ben ik nog niet in de buurt, maar je moet ergens beginnen."