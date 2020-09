Dramaserie Dertigers krijgt tweede en derde seizoen

Het eerste seizoen van de serie waarin een vriendengroep van acht dertigers centraal staat, was dagelijks te zien bij BNNVara op NPO 3. De kijkcijfers van de afleveringen op televisie waren met 250.000 tot 400.000 kijkers niet heel hoog, maar de serie was vooral online een succes. Op NPO Start werd Dertigers 5,3 miljoen keer gestreamd.



In het nieuwe seizoen passeren nog steeds herkenbare dilemma’s de revue, beloven de makers. Na het heftige slot van seizoen 1 hebben de vrienden hun levens weer opgepakt en hun vriendschap heeft standgehouden. Maar gaat dit ook lukken op de lange termijn?



Alle acht vrienden keren terug in het nieuwe seizoen, gespeeld door Wieger Windhorst, Joy Wielkens, Justus van Dillen, Lykele Muus, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Jelle de Jong en Gürkan Küçüksentürk. Dertigers is een bewerking van de gelijknamige Vlaamse serie.