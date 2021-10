Drama bol van rellen, misdadige praktijken, onverbloemd antisemitisme en geweld tegen vrouwen

B&B Vol Liefde Jacob legde de eerste dag al een hand op Carla’s been: ‘Zullen we meteen even voelen?’

9:12 Uit de zomerse tv-hit B&B Vol Liefde werd één ding érg duidelijk: aan de vier vrouwen die Jacob in Portugal op bezoek had, ging hij zijn hart niet verliezen. Twee maanden later barst het van de romantiek, zagen wij op bezoek bij zijn imposante villa in de Algarve.