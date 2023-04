Drake & Josh-ster Drake Bell vermist

Vader Hélène Hendriks overleden: ‘Wensen haar veel sterkte’

De vader van Hélène Hendriks is vannacht overleden. Dat maakte Wilfred Genee donderdag bekend tijdens de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma. De presentator valt voor Hendriks in. ,,We willen haar vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen en condoleren.”