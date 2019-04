Douwe Bob en zijn vriendin Anouk uit elkaar

Wat de reden van de break-up precies is, wil Douwe niet zeggen. Zo laat hij weten aan RTL Boulevard : ,,Dingen werken soms gewoon niet. Ze is een waanzinnige vrouw en heel lief voor me geweest, en ik denk ik ook voor haar. Het is ook net uit hè. Het leven gaat door. Ik ben gelukkig.’’

Vorige maand werd duidelijk dat Douwe op 2 november angstige momenten had doorstaan nadat Anouk zich na een feestje niet lekker voelde. ,,Ze vertelde dat ze het idee had dat ze gedrogeerd was en de situatie werd met de minuut erger. Ik maakte me grote zorgen en heb haar in paniek direct naar het ziekenhuis’’, legde hij drie weken geleden uit via Facebook. Het liep uit de hand toen de artiest het personeel van het OLVG in Amsterdam vervolgens bedreigde. Bovendien reed hij onder invloed. Daarvoor kreeg Douwe een boete van 1.500 euro. Ook bood hij het ziekenhuis zijn excuses aan. Met de gezondheid van Anouk liep het goed af.