Douwe Bob en Trijntje Oosterhuis in War Child-show

Tijdens de televisieshow vraagt War Child op een muzikale manier aandacht voor de situatie van miljoenen oorlogskinderen wereldwijd. Een op de zes kinderen groeit op in een conflictgebied, legt Tooske uit, voorafgaand aan de repetities van de show. Ze hoopt met Jij&Ik nog meer oorlogskinderen een veilige plek te kunnen geven. ,,Zo'n plek is cruciaal voor het kunnen verwerken van heftige ervaringen.’’

Geen zware avond

De zingende koppels brengen dit jaar ieder twee nummers ten gehore. Zo kan de kijker kennismaken en tegelijkertijd zien wat de band tussen de ouder en het kind is. Die band tussen kinderen en hun ouders is ontzettend belangrijk, weet Marco. Maar in oorlogsgebieden raakt die vaak verstoord. ,,Toch wordt Jij&Ik geen zware avond. De optredens zijn vrolijk, maar we proberen zo wel aandacht te vragen voor kinderen die het moeilijker hebben.’’

Wieke, die eerder meedeed aan The Voice Kids en het Junior Songfestival, opent de show samen met haar vader. Samen zingen ze het nummer Faith. Lang hoefde ze niet na denken om zich aan te melden. ,,War Child helpt kinderen die zich heel erg alleen voelen", vertelt ze. ,,Zij laten kinderen zich weer kind voelen. Dat is iets heel moois.”

Advocaat

Marco is dit jaar twintig jaar ambassadeur van War Child. Hij reisde af naar Oeganda om kinderen op te zoeken die hij tijdens een eerdere reis naar het Afrikaanse land ontmoette. ,,Ik wilde met eigen ogen zien of ze met de hulp van War Child hun leven weer hebben kunnen oppakken." Die ontmoetingen waren volgens hem enorm bijzonder. ,,Het is gelukt om een jongen op te zoeken die ik jaren geleden had leren kennen. Hij was inmiddels advocaat en het gaat goed met hem. Dat is heel mooi om te zien."