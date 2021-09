Douwe Bob belooft band en crew geld: ‘Heel erg dat ik word gezien als klootzak’

Naar aanleiding van het nieuws vertrok zijn band. Het is onduidelijk of hij de muzikanten vooraf had ingelicht over het besluit, dat hij bekendmaakte in een filmpje op sociale media. Dat is volgens zijn management de enige plek waar Douwe zich nog zal uitlaten over de breuk met zijn band. Waarschijnlijk weigerde hij gisteren daarom ook aan te schuiven bij de talkshow Jinek, die hem volgens presentatrice Eva Jinek had uitgenodigd om toelichting te geven.