Doutzen rolt op het strand en Loiza heeft een zware week

Gestolen paardenwa­gen Wibi Soerjadi na tip teruggevon­den

16:52 De gestolen paardenwagen van pianist Wibi Soerjadi is vanmiddag teruggevonden in Enschede. De daders zijn nog voortvluchtig. Ook de buit is weg. Dat laat Soerjadi via zijn persoonlijk assistente Daniëlle de Weerd weten.