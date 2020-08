Doutzen Kroes ook in vervolg Hollywood-hit Wonder Woman

Doutzen Kroes is ook in de sequel van Wonder Woman, Wonder Woman 1984, te zien. Het topmodel pakt haar rol als Venelia weer op, zo is te zien in de trailer. Doutzen deelde in haar Instagram Stories alvast een screenshot van een van de scènes waarin ze te zien is. Het model mocht als Venelia eerder ook al een rolletje meespelen in de film Justice League.