Doutzen Kroes: 'Ik dacht naïef: ik ga condooms uitdelen'

Doutzen Kroes ontmoette tijdens een tour van Dance4Life in een dorp in Tanzania talloze jongens en meisjes. Op die plek, waar Dance4Life een evenement organiseerde, kwam ze in gesprek met Richard - hij werd, omdat hij besmet was met hiv, door iedereen uitgespuugd.

Tijdens deze bijeenkomst met de dorpelingen omhelsde zij Richard, gewoon uit medeleven. Dat gebaar leidde tot grote verbazing bij de omstanders. ,,Die jongen leefde in een isolement en werd als een paria behandeld. Zelfs een aanraking kan dan dus al iets betekenen. Dat ik, als westerse vrouw, hem gewoon vastpakte en ook even vasthield, was voor de aanwezigen een schok. Zij dachten dat zoiets gevaarlijk was en echt niet kon."

Ook een bezoek aan Philadelphia staat in haar geheugen gegrift. ,,We kwamen daar om met jongeren over seks te praten. Maar er kwam echt niets uit. Niemand durfde iets te zeggen."

,,We gingen naar een school en daar was een aparte opvang gecreëerd voor de kinderen van leerlingen - veel meisjes raken daar op zeer jonge leeftijd zwanger. Dus ze doen volop aan seks, maar er iets over zeggen, ho maar. En als je niets zegt, kun je elkaar ook niet duidelijk maken wat je wel wilt en wat niet."

Taal van de straat

Dance4Life werd vijftien jaar geleden opgericht om jongeren te bereiken en te informeren over de gevaren van aids en andere seksueel overdraagbare ziektes. De organisatie werkte vanaf het begin anders dan de al bestaande goede doelen: Dance-4Life spreekt de taal van de straat.



Zo werd onder meer Journey4Life ontwikkeld, een aansprekend en positief ingekleurd programma over gedragsverandering, dat met een mix van dans en persoonlijke ervaringen overal in de wereld wordt uitgedragen. De pijlers van dit programma: zelfvertrouwen, gelijkwaardigheid en een kritische houding tegenover bestaande sociale normen en waarden.



Kroes: ,,Waar we ook komen, overal zijn grote problemen als het gaat over open communicatie over seks. Dat geldt zelfs voor ons eigen land, waar ook nog altijd een op de tien vrouwen te maken krijgt met aanranding of verkrachting. Een kwart van de wereldbevolking is tussen de 10 en 24 jaar. Wij zeggen altijd: geef ze kennis, kracht en keuzevrijheid en ze zullen in staat zijn gelijkwaardige, gezonde relaties en contacten aan te gaan."



Na tien jaar ambassadeurschap maakt Kroes plaats voor collega-model en vriendin Cato van Ee. Ze merkte dat ze zich niet meer helemaal kon geven, nu ze twee kinderen heeft en ook nog altijd een ongekend succesvolle en veeleisende carrière.

Taboes doorbreken

,,Dance4Life heeft me veel gegeven. In het begin dacht ik nogal naïef: ik ga condooms uitdelen. De opdracht bleek veel complexer. Dance4Life staat bekend om de strijd ­tegen al die nare geslachtsziektes, maar in feite werkt de­ ­organisatie aan de omwenteling van een groot mentaliteitsprobleem: seks is geen eenrichtingsverkeer, maar moet gelijkwaardig zijn. Eigenlijk is het simpel: seks kan alleen goed zijn als iedereen er lol aan beleeft. 'Leve de leuke seks', zou ook ons motto kunnen zijn."



Kroes introduceerde Van Ee deze week als nieuwe internationale ambassadeur van Dance4Life. Ook zij wil haar bekendheid als internationaal model aanwenden om taboes rond seks en intieme relaties te doorbreken.



En ze kan meteen aan de slag, want tegelijk met de komst van Van Ee presenteert Dance4Life een nieuwe campagne: #ikbepaalzelf. Van Ee: ,,Zeker in deze tijd wordt veel gesproken over grensoverschrijdend gedrag. Waar begint dat? Wel of niet naaktfoto's versturen als je partner daarom vraagt? Wel of niet vrijen zonder condoom?"



,,Het lijkt eenduidig, maar in de praktijk is het heel moeilijk om duidelijke grenzen te stellen en die ook duidelijk kenbaar te maken. Het doel van #ikbepaalzelf is om seks bespreekbaar te maken, zodat jongeren wereldwijd vol zelfvertrouwen keuzes kunnen maken over hun seksleven en relaties."

Logische stap

Voor Van Ee is haar nieuwe taak eigenlijk een logische stap. Toen ze vijftien was, wilde ze seksuoloog worden, omdat ze toen al geïntrigeerd was door het feit dat seks nog altijd een mistig onderwerp is, waar veel mensen ­alleen giechelig over kunnen praten.

,,De huidige #MeToo-beweging maakt duidelijk dat we vooral met elkaar in gesprek moeten gaan. Ik doe dat bij voorkeur, net als Doutzen, op een positieve manier. Jongeren zijn gevoelig voor het onderwerp als je er met wat humor en energie over begint. Als de boodschap te moralistisch wordt, haken ze af."

Zowel Kroes als Van Ee snapt dat het ambassadeurschap ook iets dubbelhartigs heeft: ze verdienen hun geld met werk dat hoofdzakelijk draait om de buitenkant van vrouwen.

Kroes: ,,Natuurlijk heeft dat iets dubbels. Tegelijk is dat ook juist wat we willen benadrukken: iedereen maakt zijn eigen keuzes en het is aan anderen om die keuzes te respecteren. Een vrouw die voor haar werk in ondergoed loopt, is niet meteen permanent een seksobject. Ik heb tijdens mijn ambassadeurschap gemerkt dat veel vrouwen voortdurend bezig zijn om aan bepaalde verwachtingen - vaak van mannen in hun omgeving - te voldoen. Terwijl de kern natuurlijk is: wat wil je zelf?"

Nieuwe fase

Van Ee: ,,Als een vrouw veel seks wil, is dat een prima zaak. Alles is prima, zolang het maar gewenst is en je het zelf zo bepaalt. Helaas blijkt de praktijk anders. Of het nou om uitgehuwelijkte meisjes gaat in Nepal of om een collega die tegen jouw wil zijn hand op jouw billen legt - weg ­ermee."

Cato van Ee zal tijdens het grote jaarlijkse evenement Funky Fundraiser, op 22 juni in De Hallen in Amsterdam, voor het eerst als ambassadeur over de rode loper gaan.

Van Ee: ,,Dat is het dan het begin van een nieuwe fase in mijn leven. Zo word ik toch nog een beetje, via een ­omweg, een soort seksuoloog. Ik vind het echt zoiets moois: dat ik een bijdrage kan leveren aan een wereld waarin seks normaal is en geen machtsmiddel of een ­exces. Een op de vijf meisjes in de wereld wordt verkracht en elke twee seconde wordt een meisje op de wereld uitgehuwelijkt. Die cijfers zijn zo schokkend. Elke positieve verandering, hoe klein ook, is dus meer dan brood­nodig."