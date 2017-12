Dotan scheert hoofd kaal voor 10.000 euro

Na de actie #DomienBlond is ook Dotan bereid om iets met zijn haren te doen voor Serious Request. De zanger laat voor 10.000 euro zijn hoofd kaalscheren. Hiervoor is de actie #DotanKaal in het leven geroepen.

De 31-jarige artiest is te gast in het Glazen Huis in Apeldoorn en wordt al meteen op de proef gesteld door 3FM-dj Domien Verschuuren. ,,Ik heb in de wandelgangen gehoord dat jij voor een heel hoog bedrag je hoofd kaal laat scheren'', zei Domien vanochtend, waarop Dotan reageerde: ,,Oh, dat wil ik wel doen hoor.''

Jan Kooijman, ook te gast in het Glazen Huis, waarschuwde Dotan meteen. ,,Pas op wat je zegt, Dotan. Ik was hier vannacht en nu is Domien blond. Het ging allemaal heel snel.''

Dood van de kou

Ook zanger Waylon heeft in het verleden voor Serious Request zijn hoofd kaal laten scheren voor 2.500 euro, maar daarvoor laat Dotan zijn bruine lokken niet verwijderen. Alleen voor 10.000 euro. ,,Ik ga dan wel dood van de kou, want ik ben dat helemaal niet gewend.'' Domien heeft zijn antwoord meteen paraat. ,,Dan doe je toch gewoon een muts op, gek.''