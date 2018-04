Dotan diep door het stof voor gebruik nepaccounts op sociale media

Dotan geeft toe aan het begin van zijn carrière in 2011 te zijn gaan zoeken naar mogelijkheden om zijn muziek te promoten en aan de man te krijgen. Hij en zijn team werkten vervolgens een plan uit om dat via sociale media te bereiken. ,,Daar heb ik ontzettend veel spijt van. Heel dom. Ik was heel naïef, veel te ambitieus en onzeker. Afgelopen week ben ik geïnterviewd door de schrijver van het artikel (in de Volkskrant. red.) en helaas heb ik hier niet helemaal eerlijk in geantwoord. Het overviel me, ik was bang, ik schaamde me en wist niet goed wat ik er op moest zeggen. Dat is heel fout en dat betreur ik heel erg.''



Over de verhalen die via de nepaccounts naar buiten kwamen, is Dotan stellig in zijn excuus. ,,Er is een aantal verhalen naar buiten gekomen en ik wil benadrukken dat ik nooit de opdracht heb gegeven of teksten heb geschreven die haatzaaiend naar andere mensen kunnen zijn of die anderen kunnen raken op een negatieve manier.'' Hij neemt afstand van een verhaal over een leukemiepatiëntje dat hij ooit na een optreden tegenkwam in de parkeergarage van de Ziggo Dome en vervolgens 'de dag van zijn leven bezorgde'. Het patiëntje blijkt verzonnen. ,,Dat komt niet uit mijn hoofd. Ik moet wel verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat dit verhaal zo lang onder mijn bericht heeft gestaan. Ik had dit moeten ontkrachten, had actie moeten ondernemen. Ik vind het heel erg dat een paar van dit soort berichten lange tijd onder mijn posts heeft gestaan. Daar neem ik de volledige verantwoordelijkheid voor.''