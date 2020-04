Doorsnee familie Verduyn stuwt kijkcijfers GTST naar een miljoen

Britney Spears maakt Tik­Tok-film­pje over ex Justin Timberlake: ‘De man is een genie’

8:39 Britney Spears doodt haar tijd in zelfisolatie met het maken van TikTok-filmpjes. In haar laatste post op Instagram is ze dansend te zien op het nummer Filthy van haar ex Justin Timberlake.