Door succes kan Britt Dekker haar moeder steunen: ‘Ze hoeft maar drie dagen te werken’

Ruim tien jaar geleden dook Britt Dekker als 17-jarige vrijgezel op in het datingprogramma Take Me Out. Het bleek haar ticket naar een tv-carrière te zijn, helemaal nadat ze de survivalshow Echte Meisjes in de Jungle wist te winnen. Inmiddels is Dekker uitgegroeid tot een slimme zakenvrouw en is er niks meer over van haar imago als ‘dom blondje’. ,,Iedereen ontwikkelt zich”, stelt Dekker.