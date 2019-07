Door stroomstoring geen RTL Boulevard, meer dan 400.000 mensen kijken naar show van dag eerder

Brigitte Heitzer: ‘Zeven keer per week op podium is moordend’

6:00 In haar jonge jaren wilde ze kamermeisje worden. ,,In zo’n zwart-wit pakje. Met schortje.’’ Nu is Brigitte ‘Evita’ Heitzer gevierd musicalactrice. Ze zingt 27 juli in het Concertgebouw in Amsterdam een liedjesprogramma dat zich beweegt tussen ‘ballroom en Broadway’.