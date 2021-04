Door nazi's geroofd Frans schilderij ontdekt op kunstbeurs in Maastricht

Het gaat om het olieverfschilderij met de titel ‘Loth avec ses deux filles lui servant à boire’. Het kunstwerk hing thuis bij de rechtmatige Franse eigenaren in Poitiers. In de Tweede Wereldoorlog werd hun woning door Duitse soldaten bezet en het schilderij gestolen. Bijna 75 jaar waren de eigenaren en hun nazaten op zoek naar het werk. Het stond ook op de Franse lijst van geroofde kunst door de nazi's. Het is onduidelijk waar het werk van 120 bij 150 centimeter zich bevond in de decennia na de oorlog.

Kunstbeurs

Zeker is dat het schilderij in 2017 in Frankrijk werd gekocht door een Italiaanse antiquair, die het doorverkocht aan een andere Italiaanse antiquair. Het zou in 2017 in België zijn geëxposeerd en twee jaar later in Nederland. Daar was het volgens het Italiaanse media te zien tijdens kunstbeurs Tefaf in Maastricht.