Door hun stijgende bloeddruk praatten ze door elkaar als een beginnend Op1-duo

video Koningin Máxima: ‘Iedereen verlangt ernaar weer bij elkaar te komen’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima missen fysieke werkbezoeken, bijvoorbeeld in hun functie als beschermpaar van het Oranje Fonds. Dat maakte het koningspaar, dat morgen 20 jaar getrouwd is, duidelijk in een gesprek over 20 jaar Oranje Fonds dat vanavond op deze site werd uitgezonden.

8:16