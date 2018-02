Door hartaanval gevelde regisseur Kevin Smith bedankt fans vanuit ziekenhuis

Musicalster Pia Douwes wil eindelijk eens haar privékant laten zien

7:27 Country en blues is misschien niet wat musicalliefhebbers associëren met Pia Douwes. Toch komt vanavond ook haar privé muzieksmaak aan bod tijdens het concert After All This Time in het DeLaMar Theater. ,,Ik wil ook de privé-Pia laten zien", zegt ze.