Door 100 dagen in je hoofd krijg je een blik in een wereld die je nooit van binnen hoopt te zien

Je vindt ze de meest veelbelovende tv-makers van dit moment en kijkt alles van ze. Of je hebt zo’n ingebakken afkeer van met name Tim den Besten dat je al bij voorbaat elk programma waar zijn naam op staat, overslaat. En dat laatste snap ik tot op zekere hoogte, want een half uurtje Tim kijken, is vermoeiender dan een regenachtige middag opgesloten zitten met een peuterklas waarvan minstens de helft van de koters ADHD heeft. Tim is nogal veel in alles, stuitert heen en weer, heeft geen filter en is vooral bezig met zichzelf. Zo lijkt het althans.