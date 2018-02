'Dood Glee-acteur Salling was zelfdoding'

Zachtaardig en liefdevol

,,Mark was een zachtaardig en liefdevol persoon'', reageerde zijn familie op de dood van de acteur. ,,Iemand die erg creatief was en zijn best deed om boete te doen voor een aantal serieuze fouten en verkeerde inschattingen. Hij laat zijn moeder, vader en broer achter.''



Volgens een vriend van Salling vocht hij al jaren tegen zijn demonen en koos voor een sociaal isolement. Een andere insider liet weten dat de acteur al eerdere pogingen had ondernomen om een einde te maken aan zijn leven, wat eigenlijk een schreeuw om hulp was. ,,Ik appte hem nadat hij in oktober zijn polsen had doorgesneden en vroeg of alles een beetje oké ging. Hij zei heel direct: nee. Ik wist niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Het was vlak voor zijn rechtszaak, hij zag daar enorm tegenop. Ja, wie zou dat niet doen? Iedereen is weleens depressief, maar ik heb dit niet serieus genoeg genomen. Ik dacht, het waait wel weer over.''



Salling is niet de eerste acteur uit de cast van Glee die onverwacht overlijdt. In juli 2013 overleed Cory Monteith, die in de serie te zien was als Finn Hudson, aan een overdosis heroïne.