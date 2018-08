Donny Roelvink kiest na Temptation-breuk toch weer voor vriendin Amijé

videoDonny Roelvink is weer gelukkig met Amijé van der Laan. De relatie van de twee overleefde het realityprogrogramma Temptation Island VIPS niet, maar de twee hebben elkaar toch weer gevonden. ,,We zijn eventjes uit elkaar geweest, dat is ook in de laatste aflevering te zien. Maar we zijn weer bij elkaar", doet Donny uit de doeken in een interview op YouTube.

Direct na afloop van Temptation Island VIPS, op de terugweg van Mexico naar Nederland, besloot Donny de stekker uit zijn relatie met Amijé te trekken. ,,Ik hou heel veel van Amijé en zij ook van mij, dat weet ik en daar was niks anders aan. Ik had het idee dat ik even tijd voor mezelf nodig had omdat ik in een best wel heftige wereld terecht ben gekomen", legt de jongste Roelvink uit aan zijn broer Dave. ,,Ik wilde de man zijn die zij verdient, want ze is de liefde van mijn leven, maar ik voelde op dat moment dat ik dat niet meer kon zijn. Ik was best wel in de war, wist niet meer wat ik wilde."

Tijdens Temptation Island VIPS maakte Donny, die sinds zijn vijftiende voortdurend relaties had, voor het eerst kennis met het vrijgezellenbestaan. ,,Ik dacht: misschien heb ik die periode wel nodig. Maar al snel kwam ik erachter dat ik helemaal niet zo'n jongen ben en dat ik een sterk iemand achter me nodig heb. Dat is ook de reden dat ik me vrij snel weer bedacht heb."

Hoewel Amijé door 'een kutperiode' ging, stond ze achter Donny's keuze. ,,Ik begrijp dat je nooit single bent geweest en dat je daar behoefte naar had. Ik heb altijd gezegd: je moet doen wat je wil." Twee maanden spraken de twee elkaar niet, daarna 'hebben we het weer een beetje opgepakt' en nu 'brandt de vlam weer'.

Tatoeage

Met verleidster Danique heeft Donny het volgens eigen zeggen niet meer dan alleen 'gezellig gehad'. ,,Ik kan keihard zeggen dat ik nooit verliefd op haar ben geweest en dat zij helemaal niet de reden is geweest dat het tussen mij en Amijé uit is geweest." De tatoeage die hij in Mexico met Danique liet zetten, gaat weer weg. ,,Ik heb de eerste laserbehandeling al gehad." Donny nam de lichaamsversiering meer uit vriendschap en absoluut niet uit liefde. ,,Het is allemaal uitvergroot en verkeerd gezien."

Spijt van hun deelname aan Temptation Island VIPS hebben de twee niet, maar nog een keer deelnemen doen ze zeker niet. ,,Als ik het kon terugdraaien had ik het anders gedaan, maar we maken allemaal wel eens foutjes", zegt Donny. ,,Ik ben blij dat het achteraf goedgekomen is en ik kan zeggen dat ik nu gelukkig ben."

Hoewel hun relatie strandde, vinden Donny en Amijé dat ze 'Temptation hebben overleefd'. ,,We zijn allebei niet vreemdgegaan", herinnert Amijé zich. ,,Je leert er alleen maar van en we zijn er alleen maar sterker uitgekomen." Dat vindt ook Donny. ,,Het heeft ons privéleven een beetje in de knoop gebracht. Ik heb geen spijt van onze deelname. Ik ben haar veel meer gaan waarderen."