Donny knapt op na ongeluk en Thorn zet belangrijke stap

Jaimie Vaes durft voor het eerst te zeggen dat het 'goed' gaat

Jaimie Vaes voelt zich een paar maanden na de breuk met haar verloofde Lil Kleine ‘veel sterker’. De influencer zegt in het tijdschrift Grazia dat ze ‘voor het eerst’ sinds het uitlekken van de videobeelden waarop te zien is hoe de rapper haar mishandelt, kan zeggen dat het ‘goed’ met haar gaat. ,,Dat was hiervoor wel even anders.”

13 juli