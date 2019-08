Donny doet zwoel en trip van Liza Sips loopt anders dan verwacht

Verrassing! Neymar speelt rol in Net­flix-se­rie La Casa de Papel

10:47 Liefhebbers van de populaire Netflix-reeks La Casa de Papel mogen alvast warmlopen voor een gastoptreden van voetballer Neymar. Dat maakte de Braziliaanse aanvaller vandaag bekend via Twitter. Neymar is in twee afleveringen van het derde seizoen te zien.