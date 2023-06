Donnie strikt Chantal Janzen voor een foute Schlager: ‘een broodje bockworst bij 2 miljoen streams!’

Het leek Chantal Janzen wel een leuk idee: een liedje opnemen met Donnie. Maar zoals altijd bij de rapper pakt iets al snel groter uit dan gedacht. Dus is het ‘duet’ het officiële Foute Anthem van radiozender Qmusic en brengen ze Schultenbräu eind juni twee keer live in de Brabanthallen.

Ze moet er nog steeds om lachen, Chantal Janzen. Radio-dj Domien Verschuuren heeft Schultenbräu zojuist gepresenteerd in het gebouw van Qmusic en nu krijgt ze de vraag hoe deze opvallende samenwerking eigenlijk is ontstaan. ,,Hij is de dader”, zegt ze, wijzend op Donnie. ,,Het is zijn schuld.”

Donnie (28) grijnst. Hij heeft het weer voor elkaar. De man die met onder anderen René Froger (Bon Gepakt), Frans Duijts (Frans Duits) en Kris Kross Amsterdam en Tino Martin (Vanavond (Uit mijn bol)) hits scoorde met tientallen miljoenen streams, strikte nu tv-presentatrice en zangeres Chantal Janzen (44) voor het inzingen van een typisch Duitse schlager. Of een ‘schwager’, zoals Donnie het in zijn eigen jargon noemt.

Het was heel leuk om samen een Schwager op te nemen Donnie

,,Ik spreek echt geen Duits”, zegt de rapper die bekendstaat om zijn originele ingevingen. ,,Om het op zijn Duits te zeggen: mijn Duits is very good, zeg maar. Ik ken Supertoll, Wunderbar, Schultenbräu en Franz Snackenbauer, zo ontstaat zo’n liedje vanzelf.”

,,Niet normaal hoe snel jij het allemaal doet”, zegt Janzen. ,,Dat komt binnen, dat lult wat en het staat erop. Terwijl ik het echt een paar keer moest inzingen.” Haar televisiewerk en haar eigen platform &C slurpen zoveel tijd op dat er beperkte tijd overblijft voor zangklussen. ,,Ik vind het nu en dan leuk om te doen”, zegt Janzen, die afgelopen winter ook met Lex Uiting een duet opnam, Letste Leedje.

Toen Donnie haar benaderde als zangeres die wél het Duits beheerst, hoefde ze niet lang na te denken. ,,Ik kende zijn liedjes met René Froger en al die anderen natuurlijk wel, dus ik stemde toe. Maar ik zei: wacht, ik ga er niet meer optreden, hoor. Alléén inzingen.” Ze schiet in de lach: ,,Nou, eind juni, Brabanthallen. Twéé keer.”

Ook die gelegenheid houdt verband met Qmusic, dat zijn Foute Maand heeft en 23 en 24 juni in Den Bosch de Foute Party organiseert. In oktober zullen de twee het nog een keer live gaan brengen, dan bij Chantals Pyjama Party in de Ziggo Dome.

Halve Duitse

Janzen groeide in Limburg op met schlagermuziek. ,,Mijn ouders draaiden het, mijn opa en oma, ik hoorde niet anders. Ik keek ook Duitse televisie, ik ben gewoon een halve Duitse. Van dit liedje krijg je goede zin.” ,,Je gáát als je dit hoort”, stelt Donnie.

Smaakt deze samenwerking naar meer? ,,Nee”, roept Janzen vrijwel meteen. Donnie giert het uit. ,,Maar het was wel heel leuk om samen een Schwager op te nemen.” Janzen: ,,Je bedoelt een Schlager?” Donnie: ,,Een Schlager? Ook goed.”

Ik wil Donnie bij 2 miljoen streams best een broodje bockworst beloven Chantal Janzen

René Froger beloofde Donnie bij de lancering van hun nummer Bon Gepakt een gastoptreden bij de Toppers als het lied de 2 miljoen streams zou halen. Dat gebeurde ruimschoots, vorig jaar verscheen Donnie in de Arena. ,,Ik heb dat nu al afgedekt”, zegt Janzen, ,,omdat Donnie bij mij in de Ziggo Dome komt. Maar ik wil hem best een broodje bockworst beloven.” Donnie: ,,Daar doe ik het voor. Lekker, met mayo, ketchup, uitjes en zuur. Ik krijg er nu al zin in.”

